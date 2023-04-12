"Блискучий результат, але ми й зіграли чудово. Для мене сьогодні ключовою стала наша гра в обороні, ми чудово захищалися та знайшли спосіб покарати суперника. Забити перший гол у Лізі чемпіонів – це щось особливе.

Гольовий пас Холанда в стилі де Брюйне у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Баварія – 3:0

У той момент нам доводилося непросто, тому що у них приголомшлива команда. Ми розуміємо, що не можемо постійно володіти м'ячем 80 відсотків часу. Адже вони теж грають у футбол. Ми забили три й могли забити чотири, але результат чудовий. Не думаємо, що все закінчено. Вони мають чудову команду, ми задоволені матчем, але постараємося виграти ще один", – розповів півзахисник "містян" після матчу.

Нагадаємо, що Родрі забив перший гол у ворота Баварії, який став для нього дебютним в рамках турніру. Манчестер Сіті обіграв мюнхенців з рахунком 3:0. Матч-відповідь відбудеться 19 квітня.

Манчестер Сіті розгромив Баварію в 1/4 Ліги чемпіонів – Гвардіола не перемудрував і насмілився добити Тухеля