"Могли виграти, але я провів лише чотири тренування": наставник Львова вважає закономірним результат "міського" дербі

Головний тренер Львова Георгій Цецадзе залишився задоволений своїм дебютом у матчі проти Карпат (1:1).

"Ми вийшли на гру, щоб перемогти. Зважаючи на те, що я з командою провів лиш чотири тренування – перший тайм більш-менш вийшов нормальний. По перерві, думаю, футболісти психологічно розслабилися. Далася взнаки втома.

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Якщо взяти матч в цілому, то могли виграти. Наприкінці у нас був момент, могли забити. За рахунку 1:1 у Карпат теж був 100% момент, вони не забили. Якщо порівняти перший тайм та другий, то у першому у нас виходило значно краще, а в другому таймі не змогли зробити свою справу так, як хотіли. І результат закономірний. Тому що у другому таймі ми зіпсували гру та не змогли виграти", – цитує Цецадзе офіційний сайт Львова.

Нагадаємо, львівське дербі у 28-му турі УПЛ закінчилось бойовою нічиєю 1:1. Підопічні Санжара продовжують перебувати на самому дні турнірної таблиці, маючи в своєму активі 15 очок (та 4 матчі у запасі), Львів з 23-ма пунктами – передостанній.

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