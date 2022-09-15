"Перші 55–60 хвилин гри були важливими. Не слід забувати, що ми грали не вдома, а у виїзних матчах завжди напружена ситуація. Тут ми грали, думаючи про стійкість, очки та максимальну кількість голів.

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Поєдинки на найвищому рівні завжди важкі, проте варто прийняти те, що ми отримали. Так, забили гол і взяли одне очко. Якщо так гратимемо й надалі, то я розраховую на хороші підсумки. Якщо ж говорити про результат, то могли розраховувати на більше, якби забили ще один гол. Уже нічого не зміниш, але загалом гра вийшла гарною.

Наскільки важливим є перше очко в Лізі чемпіонів? Найважливіше – вести гру. Цей матч пройшов на найвищому рівні. Як і будь-який інший у Лізі чемпіонів, він супроводжувався великим тиском. Ми грали тут, аби взяти очки, і те, що нам вдалося, зароблялося дуже непросто. Потрібно було добре попрацювати й проявити себе максимально, щоб домогтися такого результату. Здобули очко – це заохочує і добре для команди", – цитує Постекоглу офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Селтік у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів розписав бойову нічию з "гірниками" (1:1) і, набравши один бал, посідає у турнірній таблиці групи F третю сходинку.

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