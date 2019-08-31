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"Могли дістатись сильніші суперники", – зірка Копенгагена прокоментував потрапляння в одну групу з Динамо

09:41 489 Читать на русском
"Могли дістатись сильніші суперники", – зірка Копенгагена прокоментував потрапляння в одну групу з Динамо
Віктор Фішер / ФК Копенгаген

Нападник Копенгагена Віктор Фішер поділився враженнями після жеребкування групового етапу Ліги Європи, де команда зіграє з Динамо.

"Нам могли дістатись більш сильні супротивники, але з іншого боку ця група дає можливість рухатися далі і мріяти про щось більше", – цитує Фішера ronaldo.com.

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Нагадаємо, київське Динамо потрапило в одну групу з Копенгагеном, Мальме і Лугано. З данцями підопічні Олексія Михайличенка зустрінуться 24 жовтня та 7 листопада.

Раніше Фішер запалював у складі амстердамського Аякса, з яким вигравав Ередівізі.

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Теги
Динамо Динамо Копенгаген Копенгаген Ліга Європи Віктор Фішер Віктор Фішер
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