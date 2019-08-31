"Могли дістатись сильніші суперники", – зірка Копенгагена прокоментував потрапляння в одну групу з Динамо

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Вольфсбург думає, що Олександрію очолює екс-тренер Динамо – курйоз дня у реакції на жеребкування ЛЄЛіга Європи — 30 серп 4507
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