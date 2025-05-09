"Враховуючи події, які відбувалися протягом гри, я думаю, можна було б замахнутися на трошки більше. Створювали моменти. Прикро, що десь не вистачало фінального дотику або в передачі, або вже удару. У нас така тенденція останнім часом, на мою суб’єктивну думку, майже у всіх матчах.

Втрачені шанси Полісся у відеоогляді матчу з Динамо

Але сьогодні по грі хлопці великі молодці. У всіх фазах, там, де щось не вдавалося чи ставалися якісь нормальні для футболу помилки, компенсували, страхували, билися за кожен м’яч, агресивні в переходах, і це сьогодні було дуже важливо. Звісно, в другому таймі були епізоди, де віддали ігрову ініціативу, але добре, що в кожному моменті робили все від себе залежне для того, щоб протидіяти супернику.

Дуже вдячний хлопцям. Це дуже хороша гра, на мою думку. Знову ж таки, емоції такі, що могли б зачепитися і за перемогу сьогодні. Але як є", – сказав Ашур для УПЛ ТБ.

До слова, наразі Полісся посідає четверту сходинку у турнірній таблиці УПЛ з 44-ма очками, проте конкуренти житомирян за зону єврокубків – Карпати та Кривбас зіграють свої матчі 28-го туру у неділю.

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