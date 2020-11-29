"На цей момент, це не бездоганний Ювентус. Роналду був би фундаментальним гравцем для будь-якої команди, але якщо за його відсутності ви не переможете Кротоне або Беневенто, це означає, що проблема є.

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Дибала та Мората? Вони – два різних нападники, але однаково корисні для команди своїми характеристиками. Між ними немає суперництва, але обидва вони будуть важливими гравцями протягом усього сезону, навіть якщо команда Пірло ще не знайшла тактичну ідентичність. Проблема Ювентуса полягає в тому, що їм потрібно повернутися на колію як чудова команда, яка атакує своїх суперників на останніх 16 метрах.

Коли Ювентус грає якісно, і коли вони атакують і підтверджують свою перевагу, Дибала стає незамінним. Це тому, що він знає, як обіграти суперника, бачить вільні зони та створює простір для своїх товаришів по команді", – зазначив Моджі у коментарі Calciomercato.

Зазначимо, що Лучано працював у структурі Ювентуса з 1994 по 2006 роки та був однією з ключових фігур "кальчополі" – скандалу, через який туринці втратили чемпіонські титули 2005 та 2006 років та були відправлені до Серії B.

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