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Моджі порекомендував Манчестер Юнайтед призначити Аллегрі

06:00 352 Читать на русском
Моджі порекомендував Манчестер Юнайтед призначити Аллегрі
Массіміліано Аллегрі та Поль Погба / Фото FotMob

Колишній генеральний директор Ювентуса Лучано Моджі вважає, що співпраця МЮ та Массіміліано Аллегрі принесе свої плоди.

"Аллегрі - найкращий варіант для Юнайтед. При всій моїй повазі до Мойєса і Сульшера, Аллегрі сильніше за них обох. Він поверне МЮ до боротьби за перемогу в чемпіонаті і буде змагатися з Ювентусом, Реалом, Барселоною і Ліверпулем.

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Я впевнений, що з ним Манчестер Юнайтед за два роки домігся б успіху в АПЛ", – цитує Моджі Daily Mail.

Після провального старту манкуніанців у поточному сезоні ЗМІ пророкують відставку головного тренера Уле Гуннара Сульшера. Його наступником може стати екс-наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі.

Після 9-ти турів АПЛ "червоні дияволи" перебувають на 13-й сходинці турнірної таблиці.

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Теги
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