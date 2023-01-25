Володар "Золотого м'яча-2018" відхилив щедру пропозицію Аль-Насра з річною зарплатнею у 40 млн євро, інформує хорватське видання 24sata.

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Модріч подякував саудитам за увагу, але навіть не думав змінювати свій кар'єрний план. 37-річний хорват сподівається повісити бутси на цвях саме в Реалі, а фінансові бонуси вже не є для нього пріоритетом. Досвідчений хавбек спокійно чекає можливості продовжити з мадридцями контракт, який закінчується вже найближчого літа.

Нагадаємо, Модріч виступає за "бланкос" з 2012-го, награвши 459 поєдинків і здобувши 21 трофей. Півзахисник зі збірною Хорватії ставав віце-чемпіоном світу 2018 року, а в 2022-му додав бронзовий комплект нагород.

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