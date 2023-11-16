Влітку 38-річний хорват заради Реала відмовився від грошей Саудівської Аравії. "Фундаментальне бачення ситуації полягає в тому, що Реал завжди на першому місці. І мені не потрібно тішити своє его цими історіями про вигідні пропозиції", – пояснював своє рішення Модріч.

Модріч незадоволений своїм становищем у Реалі – хорват роздумує над сенсаційною втечею з Мадрида

У нинішньому сезоні Лука втратив статус важливого гравця мадридців, зіграв 15 матчів, з яких лише 6 розпочав у основі. Недостатня кількість ігрового часу може підштовхнути футболіста до зміни клубу вже зимою.

"Цього літа були клуби, зацікавлені у його підписанні. У Модріча були пропозиції зі столиці Саудівської Аравії та іншого клубу. Лука думає про Реал, але ідея перебратися в саудівську лігу цілком реальна, якщо пропозиція буде належною", – заявив агент футболіста Борха Коус для Shoot.

Торрес, ван Персі, Арбелоа та єдиний ірландець з чемпіонату України – хто із зірок минулого тренує в Юнацькій ЛЧ