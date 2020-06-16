Модріч зізнався, що Реалу бракує Роналду

Хавбек Реала Лука Модріч зворушливо пригадав співпрацю з форвардом Ювентуса Кріштіану Роналду.

"Здається тривіальним говорити таке, але Роналду – один з найкращих в історії. Ми в Реалі сумуємо за його голами і характером. Кріштіану завжди хоче перемагати, він мотивував нас.

"Я побачив Роналду, який ледь стримував сльози": Модріч пригадав конфлікт між Кріштіану та Моурінью

Як людина він на 10 з плюсом. У нього велике серце, він завжди готовий допомогти тим, хто цього потребує", – цитує Модріча La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, португалець захищав кольори мадридського клубу у 2009-2018 роках. Ювентус заплатив королівському клубу 117 млн євро за зіркового нападника.

Холостий Роналду, бездоганність і новий імідж Мессі, Холанд впіймав Фортуну, реванш "недоБаварії" – огляд вікенду