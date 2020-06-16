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Модріч зізнався, що Реалу бракує Роналду

06:00 265 Читать на русском
Модріч зізнався, що Реалу бракує Роналду
Кріштіану Роналду та Лука Модріч / Фото ФК Реал

Хавбек Реала Лука Модріч зворушливо пригадав співпрацю з форвардом Ювентуса Кріштіану Роналду.

"Здається тривіальним говорити таке, але Роналду – один з найкращих в історії. Ми в Реалі сумуємо за його голами і характером. Кріштіану завжди хоче перемагати, він мотивував нас.

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Як людина він на 10 з плюсом. У нього велике серце, він завжди готовий допомогти тим, хто цього потребує", – цитує Модріча La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, португалець захищав кольори мадридського клубу у 2009-2018 роках. Ювентус заплатив королівському клубу 117 млн євро за зіркового нападника.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Іспанія Лука Модріч Лука Модріч
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