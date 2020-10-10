"Це те ж саме, що і з національною командою. Я виходжу на поле в кожній грі, а потім подивимося, що станеться. Звичайно, я хотів би залишитися в Реалі, проте я розумію, що вік дається взнаки.

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Поки я відчуваю, що є важливою частиною Реала, я хотів би залишитися. Коли ситуація зміниться, буду шукати нові виклики, але поки це питання мене не турбує", – цитує Модріча Marca.

Нагадаємо, хорват перейшов у Реал влітку 2012 року з лондонського Тоттенхема. За цей час Модріч разом з мадридцями загалом виграв 17 трофеїв. Зокрема, 4 рази тріумфував у Лізі чемпіонів, двічі ставав чемпіоном Іспанії та одного разу виграв національний Кубок.

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