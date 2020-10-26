Півзахисник Реала та збірної Хорватії Лука Модріч шкодує, що так і не зміг досягти з національною командою омріяного результату.

"Кріштіану привітав мене після того, як я отримав "Золотий м'яч". Ми підтримуємо контакт, тому що грати з ним було неймовірно і по-особливому. Він був дуже вимогливий. Під час матчів він хотів, щоб всі викладалися, і мотивував нас.

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Я б обміняв "Золотий м'яч" на перемогу на чемпіонаті світу з Хорватією. Індивідуальні нагороди – це видовищно, але для мене на першому місці стоять командні цілі. Немає нічого важливішого за це", – цитує Модріча видання FourFourTwo.

Нагадаємо, хорватський півзахисник отримав престижну нагороду у 2018 році.

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