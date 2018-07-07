Модріч: Збірна Росії – незручна команда

Капітан збірної Хорватії Лука Модріч поділився враженнями від майбутнього матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 проти збірної Росії.

"Росія – незручна команда. Ніхто не очікував їх побачити у 1/4 фіналу Мундіалю, проте вони своєю самовіддачею та боротьбою на полі зваслужили прохід до чвертьфіналу.

Росія – Хорватія: анонс матчу 1/4 фіналу ЧС-2018

Це буде непростий матч, адже господарям турніру будуть допомагати свої вболівальники. Я очікую справжньої футбольної битви.

Виграти чемпіонат світу – це шось неймовірне. Я буду щасливий, якщо нам вдасться підняти кубок чемпіонів світу над головою. Було би чудесно це зробити в ролі капітана команди", – цитує Модріча прес-служба ФІФА.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу ЧС-2018 Росія – Хорватія відбудеться сьогодні, 7 липня о 21 годині.

Срна: Свого часу Хорватія зробила послугу Росії, час повертати борг