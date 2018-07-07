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Модріч: Збірна Росії – незручна команда

12:51 40 Читать на русском
Модріч: Збірна Росії – незручна команда
Лука Модріч / Фото: Getty Images

Капітан збірної Хорватії Лука Модріч поділився враженнями від майбутнього матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 проти збірної Росії.

"Росія – незручна команда. Ніхто не очікував їх побачити у 1/4 фіналу Мундіалю, проте вони своєю самовіддачею та боротьбою на полі зваслужили прохід до чвертьфіналу.

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Це буде непростий матч, адже господарям турніру будуть допомагати свої вболівальники. Я очікую справжньої футбольної битви.

Виграти чемпіонат світу – це шось неймовірне. Я буду щасливий, якщо нам вдасться підняти кубок чемпіонів світу над головою. Було би чудесно це зробити в ролі капітана команди", – цитує Модріча прес-служба ФІФА.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу ЧС-2018 Росія – Хорватія відбудеться сьогодні, 7 липня о 21 годині.

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ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
до матчу
7
год
:
52
хв
Хорватія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
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ЧС 2018 Росія - Хорватія Лука Модріч Лука Модріч
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