Модріч: Зараз Нігерія – найсильніша африканська збірна

Півзахисник збірної Хорватії Ліка Модріч поділився очікуваннями напередодні матчу групового етапу ЧС-2018 проти Нігерії.

"Зараз наш склад – це поєднання молодості і досвіду, і від нас багато чого чекають. Але ми ставимо перед собою навіть більш високу планку, ніж уболівальники. Сподіваюся, наше покоління принесе Хорватії той результат на чемпіонаті, на який ми розраховуємо. Ми в себе віримо.

Прев’ю ЧС-2018, група D: Аргентина, Ісландія, Хорватія, Нігерія – все, що треба знати

Щодо відставки Лопетегі? Новина про відхід головного тренера з поста збірної Іспанії за один день до старту чемпіонату світу стала шоком. Але ми зосереджені на своїй грі і своєму виступі на турнірі.

Нігерія, напевно, є найсильнішою африканською збірною на сьогоднішній день. Дуже швидка команда", – цитує Модріча ТАСС.