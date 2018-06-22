toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Модріч: Зараз Нігерія – найсильніша африканська збірна

16 червня 11:36 249 Читать на русском
Модріч: Зараз Нігерія – найсильніша африканська збірна
Лука Модріч / Getty Images

Півзахисник збірної Хорватії Ліка Модріч поділився очікуваннями напередодні матчу групового етапу ЧС-2018 проти Нігерії.

"Зараз наш склад – це поєднання молодості і досвіду, і від нас багато чого чекають. Але ми ставимо перед собою навіть більш високу планку, ніж уболівальники. Сподіваюся, наше покоління принесе Хорватії той результат на чемпіонаті, на який ми розраховуємо. Ми в себе віримо.

Прев’ю ЧС-2018, група D: Аргентина, Ісландія, Хорватія, Нігерія – все, що треба знати

Щодо відставки Лопетегі? Новина про відхід головного тренера з поста збірної Іспанії за один день до старту чемпіонату світу стала шоком. Але ми зосереджені на своїй грі і своєму виступі на турнірі.

Нігерія, напевно, є найсильнішою африканською збірною на сьогоднішній день. Дуже швидка команда", – цитує Модріча ТАСС.

ЧС-2018 1 тур

Хорватія - Нігерія: Субота 16 червня 2018

Хорватія
Матч завершено
2 : 0
Нігерія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Хорватія Хорватія ЧС 2018 Лука Модріч Лука Модріч Хорватія - Нігерія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар попрощався зі Срною
    Україна — 16:041791 Шахтар попрощався зі Срною
1
год
:
13
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук