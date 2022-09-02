Півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков отримав статусне привітання з нагоди дня народження.

Напередодні, 1 вересня, футболіст святкував свій день народження. Йому виповнилось 20 років.

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До привітань долучився навіть Лука Модріч. Лідер мадридського Реала записав спеціальне відеозвернення, у якому побажав всього найкращого, а також висловив сподівання, що вони скоро зустрінуться.

Таку нагоду гравці справді матимуть – Шахтар гратиме з "бланкос" у груповому етапі Ліги чемпіонів. Матчі заплановані на 5 та 11 жовтня цього року.

Here’s Luka Modric wishing Shakhtar’s Heorhiy Sudakov a happy birthday today!



Darijo Srna no doubt helping out with this one pic.twitter.com/9TiDMa4hOq — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 1, 2022

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