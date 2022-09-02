Модріч записав відеозвернення до Судакова у день його народження
12:36 - Читать на русском
Півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков отримав статусне привітання з нагоди дня народження.
Напередодні, 1 вересня, футболіст святкував свій день народження. Йому виповнилось 20 років.
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До привітань долучився навіть Лука Модріч. Лідер мадридського Реала записав спеціальне відеозвернення, у якому побажав всього найкращого, а також висловив сподівання, що вони скоро зустрінуться.
Таку нагоду гравці справді матимуть – Шахтар гратиме з "бланкос" у груповому етапі Ліги чемпіонів. Матчі заплановані на 5 та 11 жовтня цього року.
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