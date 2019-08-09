toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЦСКА СОФІЯ - ЗОРЯ МАРІУПОЛЬ - АЗ ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Модріч залишиться в Реалі – агенти володаря "Золотого м'яча" дали остаточну відповідь

11:16 670 Читать на русском
Модріч залишиться в Реалі – агенти володаря "Золотого м'яча" дали остаточну відповідь
Лука Модріч та Зінедін Зідан / Фото Diario AS

Хорватський півзахисник Лука Модріч не покидатиме Сантьяго Бернабеу.

Співпраця мадридського клубу та Луки Модріча продовжиться. Таку заяву зробили агенти 33-річного півзахисника, повідомляє Marca.

"Золотий м'яч" вплинув на майбутнє Модріча в Реалі – несподівані деталі контракту

Основним претендентом на володаря "Золотого м'яча" називали міланський Інтер.

Нагадаємо, Лука не зміг допомогти свої команді в останньому спарингу проти Ред Булл Зальцбург (1:0) через травму.

В минулому сезоні Ла Ліги Модріч провів 34 матчі, в яких відзначився трьома голами та 7-ма асистами. Вже 17 серпня Реал розпочне свій шлях у новому сезоні Прімери матчем проти Сельти.

Луніну потрібен лише Неймар – як після найгіршого міжсезоння Реала за 39 років українець може сенсаційно всіх переграти

blog_ava
Зоря розписала виїзну нічию з ЦСКА Софія у ЛЄ – "армійці" не здивували, "мужики" не вразили, але залишились фаворитами
02:00
3986
Теги
Головне Англія Лука Модріч Лука Модріч Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
33
хв
Ліверпуль
22:00
Норвіч
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук