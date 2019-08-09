Модріч залишиться в Реалі – агенти володаря "Золотого м'яча" дали остаточну відповідь

Хорватський півзахисник Лука Модріч не покидатиме Сантьяго Бернабеу.

Співпраця мадридського клубу та Луки Модріча продовжиться. Таку заяву зробили агенти 33-річного півзахисника, повідомляє Marca.

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Основним претендентом на володаря "Золотого м'яча" називали міланський Інтер.

Нагадаємо, Лука не зміг допомогти свої команді в останньому спарингу проти Ред Булл Зальцбург (1:0) через травму.

В минулому сезоні Ла Ліги Модріч провів 34 матчі, в яких відзначився трьома голами та 7-ма асистами. Вже 17 серпня Реал розпочне свій шлях у новому сезоні Прімери матчем проти Сельти.

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