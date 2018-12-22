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Модріч: З самого дитинства всі навколо в мені сумнівалися

06:30 0 Читать на русском
Модріч: З самого дитинства всі навколо в мені сумнівалися
Лука Модріч / фото із соцмереж

Півзахисник Реала Лука Модріч розповів, що перейти в мадридський клуб і досягти всього в своїй кар'єрі йому допомогла віра у власні сили.

"Я радий, що люди нарешті усвідомили все, чого я досяг у своїй спортивній кар'єрі. Мені довелося виграти багато речей, щоб це відбулося, і тільки тоді інші зрозуміли, що футбол – це не тільки голи, голи і голи.

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З самого дитинства всі навколо в мені сумнівалися. Це відбувалося через мої фізичні дані, легку вагу і так далі. Дехто вважав, що це важливо для того, щоб досягти успіху в житті і футболі, але я ніколи не сумнівався в собі.

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Завдяки вірі в себе мені вдалося опинитися в найкращому клубі в світі. Спочатку багато хто теж не вірив в мене. Ця частина мого життя завжди оточена сумнівами, завжди чути, що я не досягну вершини", – розповів Модріч в інтерв'ю GQ.

Теги
Лука Модріч Лука Модріч Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
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