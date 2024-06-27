Португальський хавбек Лука Модріч поставив перед собою чотири цілі на сезон-2024/25.

Модріч залишився в Реалі ще на рік і став капітаном команди. Досвідчений півзахисник хоче побити три рекорди в наступному сезоні, повідомляє Madrid Xtra з посиланням на AS.

Реал визначив нового капітана після несподіваної втрати – "вибори" у Мадриді четвертий рік поспіль

Лука хоче стати найтитулованішим гравцем в історії Реала, а для цього йому потрібен ще один трофей. Також хорват прагне вписати своє ім'я в історію футболу, вигравши сьому Лігу чемпіонів.

Найлегше буде побити віковий рекорд. Модріч запланував стати найстаршим футболістом, який коли-небудь грав за Реал. Він вже в жовтні зможе обійти Ференца Пушкаша, маючи 39 років і один місяць.

Окрім цього, Модріч поставив глобальну ціль – виграти з Реалом всі сім трофеїв у наступному сезоні. Варто нагадати, що хорват приєднався до Мадрида у 2012-му після трансферу з Тоттенхема.