"У пресі завжди ходять чутки про ті чи інші можливі трансфери. Мбаппе – великий футболіст, він довів це і у збірній, і в ПСЖ.

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У Реалі завжди з радістю готові прийняти великих, але зараз, у розпал сезону, неправильно говорити про те, хто куди може піти. Подивимося що буде далі. Кіліан – топ-гравець, один з найкращих у світі", – цитує Модріча Goal.

Нагадаємо, чинна угода 22-річного форварда з паризьким клубом розрахована до літа 2022 року. Останнім часом у пресі з'являлося чимало спекуляцій. Мбаппе нібито вважає за краще не підписувати нову угоду з ПСЖ, а спробувати свої сили в іншому клубі. Фаворитом у боротьбі за француза вважають Реал.

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