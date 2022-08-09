Досвідчений хорват відпрацьовував удари по воротах, які захищав український голкіпер. Модріч реалізував обидві свої спроби. Додамо, що другий з цих голів – справжній шедевр. Також Лука засмутив Луніна і під час тренувального матчу.

Реал – Айнтрахт: Лунін потрапив до заявки мадридців на Суперкубок УЄФА

Нагадаємо, новий сезон для Реала стартує вже завтра, 10 серпня. Команда Карло Анчелотті має шанс завоювати трофей. Для цього потрібно обіграти Айнтрахт у поєдинку за Суперкубок УЄФА.

До слова, Андрій Лунін мав кілька пропозицій від інших клубів, але ухвалив рішення наступний сезон також провести у Реалі. Наставник мадридців нібито пообіцяв українцю, що він отримуватиме більше ігрової практики.

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