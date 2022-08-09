Модріч влаштував майстер-клас для Луніна – відео розкішних голів зірки Реала
Півзахисник Реала Лука Модріч змусив Андрія Луніна капітулювати на тренуванні мадридської команди.
Досвідчений хорват відпрацьовував удари по воротах, які захищав український голкіпер. Модріч реалізував обидві свої спроби. Додамо, що другий з цих голів – справжній шедевр. Також Лука засмутив Луніна і під час тренувального матчу.
Реал – Айнтрахт: Лунін потрапив до заявки мадридців на Суперкубок УЄФА
Нагадаємо, новий сезон для Реала стартує вже завтра, 10 серпня. Команда Карло Анчелотті має шанс завоювати трофей. Для цього потрібно обіграти Айнтрахт у поєдинку за Суперкубок УЄФА.
До слова, Андрій Лунін мав кілька пропозицій від інших клубів, але ухвалив рішення наступний сезон також провести у Реалі. Наставник мадридців нібито пообіцяв українцю, що він отримуватиме більше ігрової практики.
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