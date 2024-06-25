"Не знаю, що вам сказати. Футбол іноді жорстокий, і це черговий доказ, але що є, те є. Ми не заслуговували на цей пропущений гол.

Рекордний гол Модріча після незабитого пенальті у відеоогляді матчу Хорватія – Італія – 1:1

Не знаю, звідки судді взяли 8 доданих хвилин. Коли програєш, розради не допоможуть. Футбол жорстокий, і ми це відчули на собі

Ми не сумнівалися в уболівальниках, ми знали, що вони завжди з нами, ми їм дякуємо. Нам шкода, що це була не перемога, яка б забезпечила вихід у плей-офф. Але маємо, що є.

Чи прощання це зі збірною? Побачимо, зараз не час для таких питань", – цитує Луку Модріча Sportske.

Нагадаємо, що з групи B напряму в плей-офф вийшли Іспанія та Італія. Хорватія може потрапити у наступний раунд як третя найкраща команда турніру, але їй доведеться чекати ігор конкурентів.

Італія на останніх секундах врятувалася від поразки Хорватії – "Скуадра" крокує в 1/8 фіналу Євро-2024