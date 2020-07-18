Модріч вірить, що тріумф у Ла Лізі допоможе Реалу вибити Манчестер Сіті з Ліги чемпіонів

Хавбек Реала Лука Модріч поділився враженнями після завоювання трофею чемпіонату Іспанії.

"Ми ще не повністю задоволені, ми хочемо перемогти Манчестер Сіті, хоча зробити це буде дуже складно.

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У нас є все, щоб поїхати в Манчестер і зробити камбек. Я впевнений, що ми віддамо всі сили. Зараз нам потрібно трохи відпочити і підготуватися до матчу з Сіті, який обіцяє бути дуже важким. Ми показали, що ми готові.

Я багато працював під час паузи, це результат цієї роботи. Дуже задоволений своєю грою і роботою команди", – цитує Модріча офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті на виїзді переграв мадридців (2:1). Матч-відповідь відбудеться 7 серпня.

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