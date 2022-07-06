"Золотий м'яч"? Це те, що повинне прийти природньо. Каріму Бензема 34 роки, тепер він виграє "ЗМ". Модріч вигравав у 33 роки.

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У мене попереду ще багато років розвитку. Переді мною довгий шлях, якщо Бог хоче, щоб я колись виграв його", – заявив Вінісіус в інтерв'ю Que Papinho.

Нагадаємо, тепер найпрестижнішу індивідуальну нагороду вручатимуть за підсумками сезону, а не року. Найближча церемонія відбудеться 17 жовтня в Парижі. Головним претендентом на "ЗМ" букмекери називають саме Бензема.

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