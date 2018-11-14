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Модріч відверто назвав причину своєї невиразної гри за Реал на початку сезону

15:00 622 Читать на русском
Модріч відверто назвав причину своєї невиразної гри за Реал на початку сезону
Лука Модріч / фото із соцмереж

Півзахисник Реала Лука Модріч пояснив, чому йому не вдалося демонструвати свій звичний рівень гри на початку нинішнього сезону.

"Після чемпіонату світу було важко підтримувати колишню інтенсивність. Протягом турніру все складалося вдало, після цього було важко підтримувати той же рівень.

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Відчуваю, що зараз заграв краще. Позначалися емоції після чемпіонату світу. Але для мене вирішальне значення мала відсутність передсезонної підготовки. Мені вона потрібна була. Тепер мені краще у всьому. І морально, і фізично. Я помічаю, що став краще рухатися і приймати рішення", – цитує Модріча Marca.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Лука Модріч Лука Модріч Іспанія
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