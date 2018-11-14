Модріч відверто назвав причину своєї невиразної гри за Реал на початку сезону

Півзахисник Реала Лука Модріч пояснив, чому йому не вдалося демонструвати свій звичний рівень гри на початку нинішнього сезону.

"Після чемпіонату світу було важко підтримувати колишню інтенсивність. Протягом турніру все складалося вдало, після цього було важко підтримувати той же рівень.

"Реал завжди шукає винного серед іноземців", – Даліч заступився за Модріча

Відчуваю, що зараз заграв краще. Позначалися емоції після чемпіонату світу. Але для мене вирішальне значення мала відсутність передсезонної підготовки. Мені вона потрібна була. Тепер мені краще у всьому. І морально, і фізично. Я помічаю, що став краще рухатися і приймати рішення", – цитує Модріча Marca.

Соларі – проблеми Реала – 7:5 – що вже виправив і над чим варто попрацювати тимчасовому керманичу "вершкових"