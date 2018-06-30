Модріч відмовиться від соцмереж, якщо не заб'є Данії

Капітан збірної Хорватії Лука Модріч поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Данії.

Півзахисник збірної Хорватії Лука Модріч заявив, що перестане користуватися соціальними мережами в разі, якщо не заб'є в завтрашньому матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Данії.

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"Не так важливо, хто завтра заб'є. Головне, щоб ми пройшли далі. Якщо у мене не вийде забити, то я відмовлюся від соціальних мереж.

Еріксен хороший гравець, найважливіший у збірній Данії, у нього був чудовий сезон в Тоттенхемі. Але завтра все буде залежати від командних дій, а не від окремих футболістів", – цитує Модріча ТАСС.