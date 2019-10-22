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Модріч виділив чотирьох головних претендентів на "Золотий м'яч"

15:42 378 Читать на русском
Модріч виділив чотирьох головних претендентів на "Золотий м'яч"
Лука Модріч / Getty Images

Хорватський півзахисник Лука Модріч назвав своїх фаворитів серед цьогорічних номінантів на "Золотий м'яч".

"Думаю, боротьба буде напруженою. Для мене є чотири імені, які виділяються: Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі, Вірджил ван Дейк і Мохамед Салах. Удачі їм", – заявив Модріч в коментарі France Football.

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Нагадаємо, саме Модріч є чинним володарем "Золотого м'яча". Щоправда, гравець Реала цього року не потрапив у список претендентів на престижну нагороду.

Зазначимо, що церемонія нагородження нового володаря "Золотого м'яча" відбудеться 2 грудня.

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