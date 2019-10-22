Модріч виділив чотирьох головних претендентів на "Золотий м'яч"

Хорватський півзахисник Лука Модріч назвав своїх фаворитів серед цьогорічних номінантів на "Золотий м'яч".

"Думаю, боротьба буде напруженою. Для мене є чотири імені, які виділяються: Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі, Вірджил ван Дейк і Мохамед Салах. Удачі їм", – заявив Модріч в коментарі France Football.

"Золотий м'яч-2019": стали відомі 30 номінантів, які боротимуться за нагороду

Нагадаємо, саме Модріч є чинним володарем "Золотого м'яча". Щоправда, гравець Реала цього року не потрапив у список претендентів на престижну нагороду.

Зазначимо, що церемонія нагородження нового володаря "Золотого м'яча" відбудеться 2 грудня.

Мессі ризикує не виграти Золотий м'яч 2019 – дата вручення, ставки букмекерів та шанс на великий сюрприз