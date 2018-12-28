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Модріч відхилив першу пропозицію Реала про продовження контракту

14:04 501 Читать на русском
Модріч відхилив першу пропозицію Реала про продовження контракту
Лука Модріч / фото: AS

Реал наразі не може домовитись з володарем "Золотого м'яча-2018" Лукою Модрічем про продовження контракту.

Лідер Реала Лука Модріч не поспішає підписувати нову угоду з клубом. "Королівський клуб" запропонував хорвату новий контракт, але володар "Золотого м'яча-2018" не прийняв таку пропозицію, повідомляє AS з посиланням на Telemadrid.

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Півзахисника не влаштували умови, запропоновані Реалом. У випадку недосягнення згоди Модріч все ще може перейти в Інтер, який активно цікавився гравцем влітку. Міланці пропонують хорвату 10 млн євро за сезон.

Чинний контракт Модріча з Реалом діє до літа 2020 року. Нещодавно хавбек заявляв про бажання завершити кар'єру в Мадриді.

Теги
Іспанія Лука Модріч Лука Модріч Реал Мадрид Реал Мадрид
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