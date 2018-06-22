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Модріч – про гол у ворота Аргентини: Тепер це один з моїх найулюбленіших голів у кар'єрі

21 червня 23:45 568 Читать на русском
Модріч – про гол у ворота Аргентини: Тепер це один з моїх найулюбленіших голів у кар'єрі
Лука Модріч / фото: ФІФА

Капітан збірної Хорватії Лука Модріч поділився враженнями після матчу групвого етапу ЧС-2018 проти Аргентини

"Ми заслужили цю перемогу, але не потрібно впадати в ейфорію. Перша мета, вихід з групи, досягнута. Але ми хочемо більшого.

Хорватія розгромила Аргентину у матчі ЧС-2018

Не сказав би, що це було легко. Перший гол ми забили після помилки Кабальєро – для нас це був просто подарунок! У першому таймі у Аргентини була перевага у володінні м'ячем. Але після перерви нам вдалося збалансувати гру: перехопили м'яч, у нас з'явилися моменти і ми забили три м'ячі. Потрібно продовжувати далі в тому ж дусі.

В ідеалі – Мессі взагалі не повинен був отримувати м'яч. Але зараз я не готовий коментувати гру інших футболістів. Головне – ми задоволені собою. Повторюся – ми зіграли просто фантастично і заслужили перемогу.

Щодо мого голу, то тепер це один з моїх найулюбленіших голів в кар'єрі. Цей вечір я буду пам'ятати завжди. Ми будемо і далі так добре грати і уникнемо ейфорії", – цитує Модріча sport24.ru.

ЧС-2018 2 тур

Аргентина - Хорватія: Четвер 21 червня 2018

Аргентина
Матч завершено
0 : 3
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Аргентина - Хорватія Хорватія Хорватія Лука Модріч Лука Модріч
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