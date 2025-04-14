Півзахисник Реала Лука Модріч придбав частку відомого валлійського клубу Суонсі, повідомляє журналіст Фабріціо Романо. Хорватський футболіст стане міноритарним власником команди.

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Придбання футбольного клубу не вплине на професійну кар’єру Модріча. Гравець Реала наразі не планує завершувати кар'єру та продовжить виступи за "вершкових". Додамо, що Суонсі перебуває на 12-му місці у турнірній таблиці Чемпіоншипу, клуб відстає від зони плей-офф за вихід до АПЛ на 6 очок.

До слова, у нинішньому сезоні Лука Модріч провів 48 матчів за Реал, забив 4 голи та віддав 7 асистів, його контракт з "вершковими" розрахований до літа. Раніше повідомлялося, що мадридський клуб готовий продовжити угоду з 39-річним гравцем.

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