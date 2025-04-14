Модріч стане співвласником відомого клубу Чемпіоншипу
Хорватський хавбек Реала завершує угоду щодо купівлі акцій Суонсі.
Півзахисник Реала Лука Модріч придбав частку відомого валлійського клубу Суонсі, повідомляє журналіст Фабріціо Романо. Хорватський футболіст стане міноритарним власником команди.
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Придбання футбольного клубу не вплине на професійну кар’єру Модріча. Гравець Реала наразі не планує завершувати кар'єру та продовжить виступи за "вершкових". Додамо, що Суонсі перебуває на 12-му місці у турнірній таблиці Чемпіоншипу, клуб відстає від зони плей-офф за вихід до АПЛ на 6 очок.
До слова, у нинішньому сезоні Лука Модріч провів 48 матчів за Реал, забив 4 голи та віддав 7 асистів, його контракт з "вершковими" розрахований до літа. Раніше повідомлялося, що мадридський клуб готовий продовжити угоду з 39-річним гравцем.
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