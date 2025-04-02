Кінцівка зустрічі між "вершковими" та Реал Сосьєдадом була досить напружена. На 106 хвилині стався інцидент між Лукою Модрічем та Кубо.

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Спочатку Оласагасті врізався у Вінісіуса біля бічної лінії, за що арбітр зустрічі показав йому жовтку картку. Бразильця обурило рішення судді і це спричинило сутичку між гравцями обох команд. Кубо, який на той момент був вже на лаві запасних, розв'язав гарячу суперечку з Модрічем. Хорват схопив японця за горло і відштовхнув. Помічник головного рефері розняв гравців. Обидва уникли будь-якого покарання.

Нагадаємо, що Реал пройшов у фінал Кубка Іспанії, обігравши Реал Сосьєдад за сумою двох матчів 5:4. "Вершкові" поборються за трофей з переможцем пари Атлетіко – Барселона.

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