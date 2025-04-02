Модріч схопив зірку Реал Сосьєдада за горло на очах арбітра – легенда "вершкових" уник покарання
Півзахисник Реала Лука Модріч не стримав емоцій під час кубкового протистояння.
Кінцівка зустрічі між "вершковими" та Реал Сосьєдадом була досить напружена. На 106 хвилині стався інцидент між Лукою Модрічем та Кубо.
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Спочатку Оласагасті врізався у Вінісіуса біля бічної лінії, за що арбітр зустрічі показав йому жовтку картку. Бразильця обурило рішення судді і це спричинило сутичку між гравцями обох команд. Кубо, який на той момент був вже на лаві запасних, розв'язав гарячу суперечку з Модрічем. Хорват схопив японця за горло і відштовхнув. Помічник головного рефері розняв гравців. Обидва уникли будь-якого покарання.
Нагадаємо, що Реал пройшов у фінал Кубка Іспанії, обігравши Реал Сосьєдад за сумою двох матчів 5:4. "Вершкові" поборються за трофей з переможцем пари Атлетіко – Барселона.
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