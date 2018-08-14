Модріч ще може перейти в Інтер – Італія вірить у мегатрансфер 17 серпня

Модріч ще може перейти в Інтер

Міланський Інтер продовжує мріяти про трансфер хавбека мадридського Реала Луки Модріча.

Інтер відмовляється вірити у повідомлення іспанських ЗМІ, що 32-річний хорват підпише новий контракт з Реалом та продовжує битись за гравця, інформує AS.

Агент Модріча: Рано чи пізно Лука опиниться в Серії А

"Нерадзурі" чекатимуть на рішення Модріча до 17 серпня, коли закривається трансферне вікно в Італії. Боси Інтера та агенти Модріча сподіваються, що їм таки вдасться переконати Реал відпустити хорвата, який вже домовився про умови співпраці з міланським клубом. Місцеві ЗМІ також нагнітають ситуацію, запевняючи, що Лука ще не сказав свого вирішального слова.

Раніше повідомлялось, що Реал розпочав перемовини щодо трансфера Міралема П'яніча. Це може означати, що мадридці шукають заміну Модрічу, якщо хорват таки вирішить покинути клуб.