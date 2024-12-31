"Мій план – продовжувати творити історію в Реалі, продовжувати вигравати матчі та трофеї. Я сподіваюся, що це станеться в цьому сезоні.

Баварія визначилась із заміною Тухелю – наступника сватали у Реал та Ліверпуль

Я буду насолоджуватися кожним моментом, тому що ніколи не знаєш, як довго це триватиме в найкращому клубі світу", – цитує гравця Фабріціо Романо.

Нагадаємо, Лука Модріч виступає за Реал з 2012 року. У складі мадридців хорватський півзахисник п'ять разів вигравав Лігу чемпіонів. Загалом Модріч зіграв за "вершкових" 508 матчів, в яких забив 38 голів та віддав 80 асистів.

Як Маркевич перейшов у контратаку, а Бензема – в банду: топ-10 текстів Футбол 24 у 2023-му – марафон різдвяного чтива!