Зірка Реала Лука Модріч вписав своє ім'я в історію національної команди Хорватії.

Поєдинок другого туру кваліфікації до ЧС-2022 Хорватія – Кіпр (1:0) став 135-м для Луки Модріча у футболці збірної, що є абсолютним рекордом в історії "картатих".

Модріч побив рекорд Срни у збірній Хорватії

З цієї нагоди партнери хавбека Реала за національною командою влаштували йому овації, які змусили Луку витирати з обличчя скупі сльози щастя.

Варто відзначити, що довгий час цей рекорд належав легенді Шахтаря Даріо Срні, який провів за збірну 134 поєдинки.

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