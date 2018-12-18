Модріч: Реал завжди знає, як виходити з важких ситуацій

Півзахисник Реала Лука Модріч поділився очікуваннями від Клубного чемпіонату світу-2018.

"Це дуже важливий виклик для нас. Ця команда велику кількість разів показувала якість та характер. Не дивлячись на важкі часи і проблеми, з якими ми зіштовхнулись. Ми завжди знаємо, як з ними справлятись.

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Ми хочемо завершити цей рік, який був чудовим, найкращим способом. Нам вдалось виграти Лігу чемпіонів тричі поспіль, так само хочемо повторити і з Клубним чемпіонатом світу, для Реала важливо вигравати трофеї і треба здобути цей втретє поспіль.

Для мене завжди важливо допомагати команді найкращим, що я вмію, я не переслідую особистих цілей. Важливо, як грає команда, прийняти виклик та виграти трофей", – цитує Модріча AS.

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