Модріч провів переговори з клубом з МЛС

Іспанія — 11:20 478
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Лунін потрапив у збірну розчарувань першої половини сезону Ла Ліги
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"Хочеться вибити йому зуби бейсбольною битою". Даніеле Де Россі бив Срну та віддав чемпіонську медаль покійному товаришуОвертайм — 10:53 15146
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Гармаш у топ-10 найдорожчих центральних хавбеків турецької Суперліги – у списку ще одна екс-зірка УПЛТуреччина — 10:01 2110
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Динамо позмагається за Зайца з клубом Серії АТуреччина — 08:00 1804
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Тренер Корінтіанса підтвердив перехід Сідклея із Динамо – його партнером по обороні стане екс-гравець КарпатСвіт — 6 січ 1495