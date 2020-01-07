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Модріч провів переговори з клубом з МЛС

12:22 241 Читать на русском
Модріч провів переговори з клубом з МЛС
Лука Модріч / Marca

Півзахисник Реала Лука Модріч може покинути мадридський клуб та продовжити кар'єру за океаном.

Лука Модріч провів переговори з ДС Юнайтед щодо майбутнього трансфера, повідомляє The Athletic.

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Зазначається, що американський клуб знайшов заміну Вейну Руні у вигляді Оли Камари, проте не проти підсилитись іншим зірковим гравцем. Додається, що сторони можуть укласти угоду влітку 2020 року.

До слова, хорват провів 14 матчів в поточному сезоні Ла Ліги, відзначившись трьома голами та 5 асистами.

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