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Модріч провів 300-й матч за Реал і зізнався, скільки ще хоче грати в Мадриді

00:24 4 Читать на русском
Модріч провів 300-й матч за Реал і зізнався, скільки ще хоче грати в Мадриді
Лука Модріч / фото із соцмереж

Поєдинок 33-го туру чемпіонату Іспанії з Атлетіком (3:0) став для півзахисника Реала Луки Модріча ювілейним.

47’ Карім Бензема
76’ Карім Бензема
90’ Карім Бензема
 
47’ Карім Бензема
76’ Карім Бензема
90’ Карім Бензема

"Я пишаюся тим, що зміг досягти цієї цифри. Це багато значить. Кожна гра – це величезне щастя, і я радий можливості досягти цього числа. Сподіваюся, що в майбутньому їх стане набагато більше.

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Я буду зберігати цю футболку в спеціальному місці, де у мене є інші особливі футболки. Хочу зіграти ще хоча б 100 матчів за Реал", – цитує Модріча офіційний сайт Реала.

300 матчів 33-річного Модріча розподілилися наступним чином: 197 – в чемпіонаті Іспанії, 68 – в Лізі чемпіонів, 21 – в Кубку Іспанії, 6 – в Клубному чемпіонаті світу, 4 – в Суперкубку УЄФА, 4 – в Суперкубку Іспанії. У цих матчах хорват забив 17 голів і віддав 47 результативних передач.

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Теги
Реал Мадрид - Атлетік Лука Модріч Лука Модріч Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
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