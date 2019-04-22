Модріч провів 300-й матч за Реал і зізнався, скільки ще хоче грати в Мадриді

Поєдинок 33-го туру чемпіонату Іспанії з Атлетіком (3:0) став для півзахисника Реала Луки Модріча ювілейним.

"Я пишаюся тим, що зміг досягти цієї цифри. Це багато значить. Кожна гра – це величезне щастя, і я радий можливості досягти цього числа. Сподіваюся, що в майбутньому їх стане набагато більше.

Реал – Атлетік – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Я буду зберігати цю футболку в спеціальному місці, де у мене є інші особливі футболки. Хочу зіграти ще хоча б 100 матчів за Реал", – цитує Модріча офіційний сайт Реала.

300 матчів 33-річного Модріча розподілилися наступним чином: 197 – в чемпіонаті Іспанії, 68 – в Лізі чемпіонів, 21 – в Кубку Іспанії, 6 – в Клубному чемпіонаті світу, 4 – в Суперкубку УЄФА, 4 – в Суперкубку Іспанії. У цих матчах хорват забив 17 голів і віддав 47 результативних передач.

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