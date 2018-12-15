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Модріч представив свій "Золотий м'яч" на Бернабеу перед матчем проти Райо Вальєкано

20:36 239 Читать на русском
Модріч представив свій "Золотий м'яч" на Бернабеу перед матчем проти Райо Вальєкано
Лука Модріч / Twitter

Найкращий футболіст 2018 року Лука Модріч похвалився своїм призом перед трибунами Сантьяго Бернабеу.

Лука Модріч на початку грудня отримав "Золотий м'яч-2018", перервавши гегемонію Роналду та Мессі. Сьогодні перед матчем 16 туру Прімери проти Райо Вальєкано хавбек Реала презентував свій приз трибунам Сантьяго Бернабеу.

Мадридський стадіон зустрів Модріча оплесками, а сам хорват попозував з "Золотим м'ячем" перед фотокамерами.

Нагадаємо, що Модріч виграв з Реалом 4 Ліги чемпіонів, Прімеру та Кубок Іспанії.

Нарешті! Чому "Золотий м'яч" для Модріча – це перемога справедливості

Іспанія16 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Райо Вальєкано: Субота 15 грудня 2018

Реал Мадрид
Матч завершено
1 : 0
Райо Вальєкано
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