Модріч представив свій "Золотий м'яч" на Бернабеу перед матчем проти Райо Вальєкано

Найкращий футболіст 2018 року Лука Модріч похвалився своїм призом перед трибунами Сантьяго Бернабеу.

Лука Модріч на початку грудня отримав "Золотий м'яч-2018", перервавши гегемонію Роналду та Мессі. Сьогодні перед матчем 16 туру Прімери проти Райо Вальєкано хавбек Реала презентував свій приз трибунам Сантьяго Бернабеу.

Мадридський стадіон зустрів Модріча оплесками, а сам хорват попозував з "Золотим м'ячем" перед фотокамерами.

Нагадаємо, що Модріч виграв з Реалом 4 Ліги чемпіонів, Прімеру та Кубок Іспанії.

Нарешті! Чому "Золотий м'яч" для Модріча – це перемога справедливості