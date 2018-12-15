Модріч представив свій "Золотий м'яч" на Бернабеу перед матчем проти Райо Вальєкано

Іспанія — 21:22 134
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Реал Мадрид переміг Райо Вальєкано та піднявся на третє місце Прімери
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Клубний чемпіонат світу: Касіма здолала Гвадалахару й зіграє з Реалом у півфіналі, Аль-Айн потрапив на Рівер ПлейтСвіт — 21:13 206
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Соль, від якого відмовилося Динамо, зацікавив Селтік і РейнджерсНідерланди — 20:46 1237
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Шальке без Коноплянки втратив очки в Аугсбурзі, Баварія розгромила ГанноверНімеччина — 18:28 173
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