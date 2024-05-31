"Всі вважають нас фаворитами, але це не так, я думаю 50/50. Дортмунд – чудова команда, яка провела чудовий сезон у Лізі Чемпіонів і буде покращувати концентрацію і демонструватиме це на полі. Але ми показали, що коли все йде не так, ми продовжуємо битися до кінця. Ми знаходимо способи змінити ситуацію на краще. Завжди з боротьбою та відданістю.

"Не знаю, звідки це береться": Модріч заперечив перехід у штаб Анчелотті й анонсував важливу заяву після фіналу ЛЧ

Для нас це може бути шоста перемога в Лізі Чемпіонів. Ми насолоджуємося цим моментом, щасливі та амбітні. У нас залишився ще один маленький крок, і ми повинні зробити його командою. Мати шість Ліг Чемпіонів було б вражаюче", – цитує Модріча AS.

Важливо зазначити, що фінальний матч Ліги Чемпіонів між Борусією Дортмунд і Реал Мадридом відбудеться вже завтра о 22:00.

До слова, цього сезону Модріч зіграв за Реал 45 матчів, забив 2 голи та віддав 8 асистів.

Марко Ройс. Останній шанс