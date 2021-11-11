Модріч прагне продовжити контракт з Реалом
20:07 - Читать на русском
Півзахисник Реала Лука Модріч готовий підписати новий контракт із мадридським клубом.
Контракт Модріча добігає кінця влітку 2022 року, але хорват бажає залишитись у Мадриді ще бодай на рік, повідомляє AS.
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Наразі Лука має намір кваліфікуватись на ЧС-2022, після чого сконцентруватись на грі за Реал. На Мундіаль Модріч прагне вирушити у статусі гравця "вершкових" та бажає більше пограти на оновленому Сантьяго Бернабеу.
У нинішньому сезоні Ла Ліги 36-річний хорват провів 7 матчів, в яких відзначився двома аситами.
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