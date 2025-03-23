"Це просто жарти між нами, нічого особливого. Кіліан – один із найкращих гравців у світі. Він такий невимушений. Таке я бачив рідко.

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Найбільше мене вражає його особистість. Він дивовижний, дуже скромний, завжди готовий пожартувати. Збоку можна сказати, що це не найкращий сезон Мбаппе, хоча на його рахунку вже тридцять голів! Що стосується "Золотого м'яча", нехай він продовжить робити те, що робить. Якщо Кіліан допомагатиме Реалу завойовувати титули, я впевнений, що він буде серед фаворитів на перемогу у боротьбі за трофей, і не тільки один раз", – цитує L'Equipe Модріча.

Нагадаємо, Франція програла Хорватії 0:2 у першій зустрічі. Матч-відповідь відбудеться 23 березня.

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