Модріч повинен повернути місце в основі Реала, щоб врятувати "Золотий м'яч"

Перспективи на сезон ключового впродовж кількох років гравця середини поля мадридського Реала Луки Модріча проаналізувала іспанська Marca.

Лука Модріч цього літа захопив передовиці спортивних видань через інтерес до себе з боку міланського Інтера на фоні чудових виступів на чемпіонаті світу. Проте, зараз ці розмови стихли, а сам хорват залишився в мадридському Реалі.

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Чотири перемоги в Лізі чемпіонів за 6 років говорять за себе, але поки в цьому сезоні він не є основним виконавцем "галактікос". Те, що хавбек залишився на лаві для запасних у матчі за Суперкубок Європи не повинно дивувати, адже він не мав ігрової практики після Мундіалю. Однак, той факт, що Модріч не почав в основі й матч проти Хетафе в Ла Лізі має насторожувати.

Звісно, формація 4-3-3 від Хулена Лопетегі передбачає більшу економію простору та наявність в основній обоймі Тоні Крооса та Іско. Але на третій вакантній позиції новий керманич "вершкових", схоже, бачить бразильця Каземіро, а не Модріча. У старті ж поєдинку проти Хетафе поруч із німцем та іспанцем взагалі вийшов Дані Себальйос і відіграв 71 хвилину. Модрічу довелося вийти на останні 20 хвилин, коли долю матчу фактично було вирішено.

Наявність трьох нападників на полі означає, що для маневру в середині полі, наприклад, у найближчому матчі проти Жирони, залишається менше місця. Усе йде до того, що як мінімум на старті сезону Лука Модріч змушений буде освоювати нову для себе роль і боротися за місце в основі. Цікаве завдання для того, хто провів 259 матчів у всіх турнірах за останні 6 сезонів.

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Крім цього, не варто забувати, що перемога в київському фіналі ЛЧ у травні, а також 7 матчів та 2 голи (що лежить на поверхні) і диригентська роль у складі збірної Хорватії на ЧС-2018 (трохи глибше), зробили майже 33-річного центрального півзахисника чи не головним претендентом на "Золотий м'яч" за підсумками року. Якщо ж Модріч гратиме лише на свята, то Кріштіану Роналду з десятком голів у футболці Ювентуса до грудня може зняти всі запитання щодо володаря цінного призу від авторитетного France Football. Не хотілося б, щоб рідкісна можливість побачити із трофеєм когось іншого, крім португальця та Ліонеля Мессі, була ось так зруйнована...