Модріч потрапив у символічну збірну ветеранів Ла Ліги за версією Marca

Відоме іспанське видання Marca склало символічну збірну елітного дивізіону чемпіонату Іспанії з футболістів, які не молодші 34-х років.

До складу символічної команди потрапив володар "Золотого м'яча" Лука Модріч. Також відзначимо рекордсмена Ла Ліги Аріца Адуріса, який в першому турі чемпіонату Іспанії повторив неймовірне досягнення Ліонеля Мессі.

Реал націлився на зіркове тріо Аякса

Воротар: Мойя (Реал Сосьєдад).

Захисники: Сіско Кампос (Мальорка), Іван Раміс (Ейбар), Рауль Альбіоль (Вільяреал).

Півзахисники: Касорла (Вільяреал), Модріч (Реал), Сальва Севілья (Мальорка), Хоакін (Бетіс).

Нападники: Хорхе Моліна (Хетафе), Сольдадо (Гранада), Адуріс (Атлетік).

Також Marca опублікувала символічну збірну молодих зірок Ла Ліги, до якої потрапив український воротар Андрій Лунін.

Брюгге зганьбив Реал у Лізі чемпіонів – Соболь і екс-форвард Зорі створили сенсацію на Бернабеу