Володар "Золотого м'яча-2018" налаштований попрощатися з "картатими" після чемпіонату світу у Катарі, інформує Marca.

Модріч похизувався розкішною фізичною формою – фото ветерана Реала вражає

Модріч отримав виклик на найближчі матчі відбору, які відбудуться у вересні. Саме в цей період ветерану Реала виповниться 36 років. Півзахисник готовий допомогти збірній пробитися на Мунідаль, але після його завершення сконцентрується на клубних справах.

Додамо, що Модріч дебютував за збірну Хорватії у 2006 році. Наразі в його активі 142 матчі та 18 голів у картатій формі.

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