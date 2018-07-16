Модріч: Пишаюсь званням найкращого гравця ЧС-2018

Півзахисник збірної Хорватії Лука Модріч прокоментував поразку від Франції (2:4) у фіналі чемпіонату світу-2018, а також здобуття нагороди найкращого гравця Мундіалю.

"Я пишаюся цим. Хочу подякувати своїм партнерам по збірній, адже без їхньої допомоги я б не отримав цю нагороду. Ми зупинилися в кроці від перемоги на чемпіонаті світу. Ще не скоро забудемо цю поразку, але ми пишаємося собою. Було дуже приємно, що вболівальники підтримали нас після матчу. Ми знаємо, що добре виступили, але все ж прикро зупинятися за крок від мети.

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Ми не шкодували себе і зробили все для перемоги, але нам не пощастило. Весь матч ми грали першим номером, але удача відвернулася від нас. Ми пропустили кілька голів на рівному місці, давши Франції величезну фору", – цитує Модріча офіційний сайт ФІФА.