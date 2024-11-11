Француз забив лише один гол у семи останніх матчах "вершкових" у всіх турнірах. Останнім часом Кіліана Мбаппе критикують за результативність. Лука Модріч підтримав партнера по Реалу.

Реал не збирається підписувати Рамоса на тлі жахливих травм – у мадридців є інші варіанти

"Не сумнівайтеся в Мбаппе. Я впевнений, що він нам дуже допоможе в майбутньому. Він покаже всім, чому він був і залишається одним з найкращих гравців у світі", – цитує Модріча Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Кіліан приєднався до Реала влітку 2024 року на правах вільного агента. Загалом у сезоні 2024/25 Мбаппе зіграв у 16 матчах, забивши вісім голів та віддав два асисти.

Лунін асистом допоміг Вінісіусу оформити хет-трик – українець повторив 30-річний подвиг, жахіття Мілітао, 4:0 від Реала