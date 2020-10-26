"Я занадто старий для повернення в Тоттенхем. У мене залишився рік за контрактом з Реалом, подивимося, що буде далі. Я добре почуваюсь і хочу продовжувати грати ще кілька років. Я зосереджений на Реалі і на тому, чого ми можемо досягти в цьому сезоні.

Бейл пояснив, чому вирішив повернутись у Тоттенхем

Після цього ми з керівництвом обговоримо найкраще рішення для обох сторін. У нас хороші відносини з усіма в клубі, проблем не виникне", – сказав Модріч FourFourTwo.

Нагадаємо, 35-річний Лука перебрався з Тоттенхема в Реал у 2012-му за 35 млн євро.

Ганебна помилка VAR, яку доводять унікальні кадри, провал Мессі й грандіозна серія Рамоса, або Зізу завжди повертається