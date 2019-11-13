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Модріч отримав нагороду Golden Foot

00:08 109 Читать на русском
Модріч отримав нагороду Golden Foot
Лука Модріч / Фото з соцмереж

Володар "Золотого м’яча-2018" Лука Модріч додав до своєї колекції нагород ще одну.

Півзахисник мадридського Реала Лука Модріч виграв нагороду Golden Foot ("Золотий слід"), яку вручають футболістам, що досягли 28-річного віку, за внесок у розвиток футболу. Церемонія нагородження відбулась у Монако.

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34-річний хорват обійшов у боротьбі за нагороду Кріштіану Роналду, Ліонеля Мессі, Серхіо Рамоса, Серхіо Агуеро, Роберта Лєвандовскі та інших. Цікаво, що цей приз можна виграти лише один раз у житті.

До слова, минулого року Golden Foot дістався нападнику ПСЖ Едінсону Кавані. Свого часу, у 2005 році, володарем цієї нагороди став тренер збірної України Андрій Шевченко.

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Теги
Іспанія Едінсон Кавані Едінсон Кавані Реал Мадрид Реал Мадрид Андрій Шевченко Андрій Шевченко Golden Foot Лука Модріч Лука Модріч
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