80-річна вболівальниця Реала Ельвіра Туріньйо на відео зізналась, що є фанаткою гри Луки Модріча і хотіла б особисто познайомитись з "найкращим футболістом королівського клубу".

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Ролик став вірусним і потрапив на очі самому хорвату. Володар "Золотого м'яча" не забарився з відповіддю, де подякував Ельвірі за приємні слова та пообіцяв особисто подарувати їй свою футболку під час одного з наступних матчів Реала.

У нинішньому сезоні Ла Ліги 36-річний хорват провів 7 матчів, в яких відзначився двома аситами.

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