Півзахисник Реала Лука Модріч придбав частку відомого валлійського клубу Суонсі, повідомляє офіційний сайт валлійського клубу. Хорватський футболіст став міноритарним власником. "Інвестиції Луки в клуб є підтвердженням амбіцій і бачення Суонсі. Він зіграє ключову роль у залученні світової уваги та прогресі клубу як на полі, так і за його межами", – йдеться в заяві.

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"Це захоплююча можливість. У Суонсі сильна ідентичність, неймовірна фан-база та амбіції змагатися на найвищому рівні. Граючи на найвищому рівні, я вірю, що зможу надати свій досвід Суонсі. Моя мета – підтримати зростання клубу в позитивному ключі та допомогти побудувати захоплююче майбутнє", – заявив Модріч.

Придбання футбольного клубу не вплине на професійну кар'єру Модріча. Гравець Реала поки не планує завершувати кар'єру і продовжить виступи за "вершкових". Додамо, що Суонсі посідає 12-те місце в турнірній таблиці Чемпіоншипа, клуб відстає від зони плей-офф за вихід в АПЛ на 6 очок.