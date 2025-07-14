Легендарний Лука Модріч перейде з Реала в Мілан після проходження медичного огляду.

Лука Модріч готовий пройти медогляд у Мілані, щоб завершити свій перехід в стан "россонері". Про це повідомила прес-служба клубу в Instagram.

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"Привіт усім. Тільки що прибув у Мілан. Дуже радий бути тут, щоб розпочати новий розділ у моїй кар'єрі", – заявив 39-річний хорватський півзахисник.

Додамо, що легендарний хавбек покинув мадридський Реал після майже 13 років на Сантьяго Бернабеу. Хорват підпише контракт з Міланом на один сезон.

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